Barbatii si bunaciunile

Patru barbati (unul de 30 de ani, unul de 40 de ani, unul de 50 de ani si unul de 60 de ani) se duc la pescuit. Pe malul celalalt al raului apar patru gagicisuperbe, care se dezbraca si se intind la plaja.

Cel de 30 de ani:

– Baieti, eu am terminat cu pescuitul, ma duc la fete.

Si sare in apa si inoata pana pe malul celalalt.

Cel de 40 de ani:

– Mai, daca as avea o barca, mai ca m-as duce si eu pe malul celalalt la fete.

Cel de 50 de ani:

– Dar oare nu or veni ele incoace?

Iar cel de 60 de ani:

– Dar ce dracu’ va agitati atata, mai, nu le vedeti si de aici?

