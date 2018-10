Barbatul ascultator

Vin aseara acasa si o gasesc pe soacra-mea tolanita in fotoliul meu.

– Buna seara…zic.

– Buna seara…raspunse ea.

– Ia stai!…am sarit eu, dupa ce am auzit niste gemete ciudate in dormitor. Aia nu-i cumva nevasta-mea?

– Probabil…

– Si ce dracu face acolo?! am rabufnit. Nu cumva si-o trage cu altul in propriul nostru pat conjugal?!

– Nu stiu…

– Cum nu stii??! am explodat, si de nervi am apucat-o de par si am tarat-o in baie, bagand-o cu capul in cada cu apa.

– Ce faci nenorocitule? zbiera ea, intre doua scaldari. Vrei sa ma ineci?!

– Ce sa-ti fac? ii raspund, afundand-o si mai abitir. Nu-mi ziceai tu tot timpul sa nu ies din cuvantul lui fiica-ta?

– Asa, si?! bolborosi ea disperata.

– Pai ia auzi cum striga de dincolo: „Bag-o mai adanc!!!…

