Barbatul asta nu a mai suportat, a trebuit sa se descarce undeva, asa ca a facut o postare spunand ca sotia lui e superba insa nu-i vine deloc sa faca dragoste cu ea pentru ca aceasta are un defect mare…Incredibil, noi am ramas fara cuvinte

Barbatul acesta nu a mai suportat si a trimis scrisoarea asta, facand-o publica. E uluitor ce spune in ea.

”Sotia mea de 10 luni este extrem de atragatoare , iubitoare, atenta si cea mai buna prietena a mea.

Cat timp am iestit in cei doi ani, inainte de a ne casatori, amandoi locuiam cu parintii nostri. Singurele momente impreuna, singuri, au fost sesiunile intime si o excursie in doi de patru zile.

Ceea ce nu parea ceva peste care nu se poate trece, acum este ceva extrem de problematic pentru mine. Spunand-o direct suna asa: sotia mea este extrem de basinoasa.

Cat timp ne intalneam, consideram parturile ei sporadice ca o forma de a-mi arata cat de confortabila este cu mine, cu cineva pe care il iubeste. Dar acum are flatulente aproape mai mereu cand suntem impreuna- in masina, cand dormim, cand ne uitam la TV, cand facem dragoste, etc.

A devenit enervant si imi strica dispozitia, nu mai zic ca mi se pare o totala lipsa de respect.

Am intrebat-o daca ar vrea sa mergem la doctorul de familie sau la ginecologul ei sa ii faca un consult pentru problema asta, dar ma refuza razand si-mi zice <<Iubire, calmeaza-te, e doar o basina>>. Ea rade, parandui-se amuzant, insa mie nu mi se pare.

Am adus asta in discutie cand m-am vazut cu doctorul meu, iar acesta mi-a spus ca ar putea fi o problema grava cu intestinele.

Nu stiu cum sa fac sa o conving pe sotia mea, intr-un mod politicos si nu badaran, ca ar trebui sa mergem sa-si faca niste analize?”

Noi zicem sa o ia pe sus si sa o duca la doctor daca cu frumosul nu vrea. Pana la urma e vorba de sanatatea ei fizica si de sanatatea lui…mintala.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.