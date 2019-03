Barbatul banuit ca a agresat sexual o fetita de 10 ani in scara unui bloc din Galati, prins in Braila

Desi a inceput sa modernizeze Centura Capitalei in urma cu mai bine de un deceniu, Compania de Drumuri n-a reusit sa isi termine, pana astazi, decat o treime din treaba. Mai mult chiar, pe parcurs s-a si razgandit, sustinand ca nu mai are de ce sa duca la bun sfarsit modernizarea. In acest fel, Capitala risca sa ramana inconjurata, multa vreme de acum incolo, de un drum peticit, sufocat de trafic si periculos, in timp ce alte orase ale tarii au deja sosele de centura moderne.