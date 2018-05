Barbatul care a pierdut pariul cu Dragnea a plecat in SUA: ”Mandru ca sunt roman”

ShareTweet Bogdan Lungu, cel care a pierdut un pariu cu liderul PSD, Liviu Dragnea, și a venit până la sediul partidului din București să aducă naveta de bere promisă, a plecat din țară. Bogdan Lungu a ajuns în SUA, așa cum, de altfel, menționase cu prilejul vizitei în București. Vineri, gălățeanul a postat pe Facebook o fotografie cu el în New York, în care ține tricolorul în mână. Fotografia este însoțită de mesajul: ”Așa cum am spus, am plecat! Mândru că sunt român!”. ShareTweet