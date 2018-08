Barbatul care s-a autointitulat ”adevaratul organizator al protestului diasporei”, pus sub control judiciar pentru 60 de zile

Ovidiu Grosu, cel care s-a autointitulat ”adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august” și i-a îndemnat pe participanți să recurgă la acte de violență împotriva forțelor de ordine, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DIICOT. „La data de 07.08.2018, procurorii DIICOT – Structura Centrală s-au sesizat din oficiu […] Articolul Bărbatul care s-a autointitulat ”adevăratul organizator al protestului diasporei”, pus sub control judiciar pentru 60 de zile apare prima dată în AM Press.