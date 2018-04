Barbatul care si-a incediat nevasta s-a filmat live pe Facebook imediat dupa crima: "Ba, nici nu va trece prin cap ce-am facut!"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doru Stoianof, tanarul din Arges care si-a ucis sotia intr-un mod infiorator, a intrat in direct, pe , imediat dupa crima. Barbatul si-a ars sotia cu arzatorul pentru parlit porcii, apoi i-a taiat beregata. Imediat dupa crima, si-a luat copilul in masina si a pornit spre o destinatie necunoscuta, laudandu-se in direct cu fapta comisa. "Sa-l iubesti pe tati mult de tot, da? Si tati te-a iubit. Si sa ai grija de tine", ii spune ucigasul copilasului, care habar nu are ce s-a intamplat. "Ba, nici nu va trece prin cap ce-am facut!", isi incepe Doru Stoianof marturisirea infioratoarei crime. "Nu e de Live, e vorba sa ascultati. Oricum, am dat de belea mare, manca-v-as. Cand esti gelos si sa uibesti, ba! A ...