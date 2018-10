Barbatul de care s-a indragostit Naomi Osaka are pumni de fier, dar locuieste cu parintii - FOTO

Michael B Jordan si Naomi Osaka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea de tenis japoneza Naomi Osaka este in culmea carierei sale. In 2018 a castigat US Open si i s-au aprins calcaiele dupa un actor care e pe val la Hollywood. Naomi Osaka (21 de ani) tremura numai cand cineva ii pronunta numele lui Michael B. Jordan. Actorul american in varsta de 31 de ani, cunoscut pentru rolul Adonis din Creed, este noua „icoana” a jucatoarei de tenis. Naomi, care a recunoscut in emisiunea lui Ellen De Generes ca se simte atrasa de actorul de culoare, a primit de ziua ei un cadou neasteptat din partea realizatoarei TV. Stiind ca e atrasa de starul din Creed (care a jucat si rolul negativ in Black Panther), De Generes i-a trimis pe Twitter ...