Barbatul din Brasov a mers in Baia Mare pentru a se intalni cu iubirea vietii lui, insa a ajuns in coma la spital, iar acum se zbate intre viata si moarte! Cum a ajuns aici si ce i-a facut femeia…

Barbatul aruncat intr-un rau din Baia Mare ajunsese in oras pentru a-si intalni iubirea vietii, o tanara de 23 de ani cunoscuta pe Facebook.

Povestea barbatul de 37 de ani care acum se zbate intre viata si moarte a inceput pe reteaua de socializare, acolo unde a cunoscut-o pe tanara de 23 de ani din Baia Mare.

Dupa ce au vorbit timp de mai multe luni, barbatul de Brasov s-a decis sa ii faca o vizita.

Ieri dupa-amiaza, cei doi si-au dat intalnire pe malul raului Sasar din Baia Mare.

In momentul in care a ajuns in Baia Mare, brasoveanul a avut parte de o surpriza neplacuta.

La intalnirea cu iubirea vietii lui a aparut si fostul iubit al tinerei de 23 de ani. Fostul iubit, un baimarean in varsta de 43 de ani, s-a luat la cearta atat cu fata, cat si cu noul iubit.

Potrivit martorilor, atat fata, cat si fostul iubit pareau a fi sub influenta drogurilor.

La un moment dat, tanara l-ar fi impins pe brasovean in apele raului Sasar, acolo de unde a fost scos de pompieri dupa cateva zeci de minute.

El a fost resuscitat pe malul raului si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta, acolo unde a fost internat in coma, noteaza vasiledale.ro.

Politistii ajunsi la fata locului au aflat de la martori tot ce s-a intamplat si i-au retinut pe cei doi iubiti care au incercat sa il omoare pe ‘intrus’.

Cei doi au fost internati la Sectia de Psihiatrie, urmand a fi supusi unui control psihiatric.

