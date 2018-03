Barbatul dorit

O tipa frumoasa da anunt la ziar:

– Tanara frumoasa, disponibila caut barbat care sa nu bea, sa nu fumeze…

Intr-o noapte, suna cineva la usa. Tipa deschide.

La usa un barbat beat, cu tigara in coltul gurii, cu sticla de tarie in mana…

Barbatul: – Am venit pentru anuntul din ziar.

Tipa: – Mai nesimtitule, tu nu ai vazut ce scrie acolo…sa nu bea, sa nu fumeze… Tu ce cauti aici?

Barbatul: – Am venit doar sa-ti spun sa nu te bazezi pe mine!

