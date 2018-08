Barbatul in alb, intr-o ipostaza cat o mie de cuvinte. Colonelul Catalin-Razvan Paraschiv este cel care ar fi coordonat interventia in forta a jandarmilor in Piata Victoriei. Acesta a fost surprins intr-o ipostaza care nu are nevoie de prea multe descrieri, in timpul protestelor violente.

Barbatul in alb, asa cum a fost numit colonelul Catalin-Razvan Paraschiv, din cauza tinutei sale, a fost filmat in timp ce da indicatii jandarmilor.

Intr-o inregistrare acesta este intrebat de un protesttar de ce s-a recurs la interventia in forta, in urma careia peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Raspunsul colonelului, care este comandantul Brigazii Speciale de Interventie Vlad Tepes, este unul dur:

„Ne-ai omorat oameni acolo, mi-ai omorat jandarmi, de-aia. P… ma-tii de nenorocit', raspunde acesta, potrivit unei inregistrari publicate pe YouTube.

