Barbatul in carut cu rotile care a fost acrosat de o soferita neatenta este internat la Iasi. Care este starea lui de sanatate

Nu exista barladean care sa nu ii cunoasca, macar din vedere, cuplul care se plimba in carut cu rotile prin Barlad. Luni, 6 august 2018, in jurul orei 14:00, barbatul imobilizat a fost victima unui accident rutier petrecut pe b-dul Republicii, in apropiere de statia de autobuz. Persoana cu dizabilitati se deplasa intr-un scaun motorizat si semnalizat din punct de vedere rutier, si a fost lovita din plin din spate de o masina al carei conducator auto nu a observat-o. La fata locului a ajuns si o Ambulanta care a preluat victima si a transportat-o de urgenta la spital. Citeste si: Panica la un balci din Vaslui! Un barbat inarmat cu o sulita improvizata a atacat un jandarm Victima, in varsta de 31 de ani, a fost adusa ulteri ...