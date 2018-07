Barbatul mustra cainele vinovat, dar nu se astepta la adorabilul „te rog sa ma ierti” de la final – VIDEO

Un caine adoptat vine la pachet cu multe clipe frumoase in care comunicam cu acesta intr-un mod cu totul special, dar si cu momente in care ne exaspereaza prin dezordinea pe care o face. Modalitatea prin care isi cer iertare in fata stapanilor ne aduce insa intotdeauna zambetul pe buze, iar aceste imagini vorbesc de la sine.

Ettore este un Labrador tare simpatic care vrea sa castige bunavointa stapanului sau dupa ce facuse o nazdravanie.

Vinovat fiind, patrupedul pozeaza in victima si incearca din rasputeri sa nu intalneasca privirea stapanului sau.

Anthony Federica Granai, proprietarul cainelui, isi priveste patrupedul drept in ochi si il intreaba: „Ma rogi sa te iert?”

Ettore nu rezista insistentelor stapanului sau si dintr-o data se urca in bratele lui punandu-si capul pe pieptul acestuia. Cainele stie ca este vinovat si vrea in acest fel sa isi ceara iertare.

Chiar si atunci cand barbatul repeta „Nu, nu merge asa. Ettore, Ettore, te inseli, nu intelegi ca ai facut o greseala? Nu, nu va merge asa.”

– cainele insista prin comportamentul sau sa i se accepte scuzele. Ofensiva plina de farmec a patrupedului ii topeste inima stapanului, care dupa aceasta dovada incontestabila de dragoste si afectiune isi imbratiseaza cainele spunandu-i:

„Bine, facem pace!” Imaginile filmate ne dovedesc faptul ca patrupezii sunt extrem de inteligenti si au o legatura cu totul speciala cu stapanii lor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.