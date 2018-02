Barbatul si-a dus tatal la azilul de batrani. Intors acasa, fiul sau de doar 5 ani i-a pus o intrebare care l-a lasat fara cuvinte:

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sa ne respectam parintii si sa avem grija de ei nu trebuie sa fie un lucru dificil. Ei au trait pentru noi si ne-au oferit tot ce e mai bun, intr-o buna zi vine momentul ca noi sa le demonstram cat ii iubim si sa le oferim ce e mai bun. Considerand ca tatal batran a devenit o povara pentru el, l-a dus la azilul de batrani, iar cand s-a intors acasa, fiul sau de 5 ani l-a intrebat: „– Ai notat adresa unde l-ai dus pe bunelul? – Doresti sa-l vizitezi? – Am nevoie sa stiu unde sa te duc pe tine cand vei deveni si tu batran…” Fiul i-a pus corect intrebarea tatalui sau. Pentru ca vei fi tratat in felul in care tu i-ai tratat pe altii. Este foarte important sa oferi un exemplu bun copiilor ta ...