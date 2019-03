Barbatul suspectat ca a violat o fetita de 10 ani a fost arestat preventiv

Agresor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat care este suspectat ca a agresat sexual o fetita de 10 ani in scara unui bloc din Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Totodata, anchetatorii au schimbat incadrarea juridica a faptei din agresiune sexuala in viol. Intre timp, politistii fac cercetari pentru a descoperi cea de-a doua victima a individului. Este vorba despre un tanar, posibil minor, cu care barbatul a fost surprins pe faleza Dunarii, intretinand raporturi sexuale orale. Politistii au anuntat ca barbatul suspectat ca a agresat sexual o fetita de 10 ani in scara unui bloc din Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Individul, violator in serie, a fost condamnat la inchisoare de doua ori si eliberat de fiecare dat ...