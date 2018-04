Barbatul suspectat ca ar fi autorul atacului din restaurantul din Tennessee a fost prins

Travis Reinking google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul suspectat ca a intrat, duminica, aproape dezbracat intr-un restaurant din Tenneessee si a deschis focul asupra clientilor, omorand patru persoane, a fost arestat de catre Politie in Nashville, relateaza BBC. Politia a spus ca Travis Reinking, in varsta de 29 de ani, a fost prins intr-o zona impadurita din Nashville, dupa ce acesta a intrat, duminica, intr-un restaurant cu o arma AR-15 si a deschis focul asupra celor care se aflau in incinta. Acesta avea doar o geaca pe el. Una dintre persoanele din restaurant a reusit sa-i smulga arma din mana barbatului, iar apoi atacatorul si-a aruncat geaca si a fugit pe jos, dezbracat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe ...