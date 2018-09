Barbra Streisand catre Donald Trump intr-un nou cantec: "Don’t Lie to Me" - AUDIO

Barbra Streisand a lansat piesa "Don't Lie to Me" (Nu mă minţi), care apare pe următorul ei album intitulat "Walls", melodie în care face subtil referire la cunoscuta atitudine despre adevăr a lui Donald Trump, potrivit The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "How do you win if we all lose? / You change the facts to justify / Your lips move but your words get in the way" (Cum vei câştiga dacă noi toţi vom pierde?/ Schimbi faptele pentru a te justifica/ Buzele tale se mişcă dar cuvintele îţi stau în cale), cântă artista. The Washington Post a calculat că preşedintele american a făcut 5.000 de afirmaţii "false sau înşelătoare" de când este în funcţie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cântăreaţa descrie în versurile sale poporul american ca fiind "în genunchi" şi spune că "tot ceea ce am clădit s-a prăbuşit". Cântecul culminează cu "Can’t you see we’re crying? Where’s the new horizon?" (Nu vezi că plângem?Unde este noul orizont?), înainte de a întreba: "How do you sleep?” (Cum dormi?). Deşi numele lui Trump nu este menţionat, sunt indicii clare că Streisand cântă despre preşedintele SUA, inclusiv în versul: "You can build towers of bronze and gold" (Poţi ridica turnuri de bronz şi aur). "Don’t Lie to Me" apare pe noul album al Barbrei Streisand (76 de ani), "Walls", primul ei proiect cu piese originale apărut din 2005. Discul va fi lansat pe 2 noiembrie. În septembrie 2016, actriţa l-a ridiculizat pe Donald Trump în cadrul unei campanii de strângere de fonduri pentru Hillary Clinton, sub egida LGBT, interpretând o parodie după piesa lui Steph ...