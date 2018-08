Barcelona e gata sa faca transferul anului! Abidal, intalnire in Los Angeles cu un campion mondial

Paul Pogba google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, este in cautarea unui mijlocas, iar catalanii ar putea face un transfer spectaculos. Presa din Italia dezvaluie ca Eric Abidal, directorul sportiv al clubului, s-a intalnit in Los Angeles cu mijlocasul francez Paul Pogba, 25 de ani, legitimat la Manchester Untied. Italienii scriu ca Pogba ar putea pleca de la Manchester United pentru aceeasi suma pentru care a venit la englezi, 105 milioane de euro. Un factor care ar putea facilita transferul francezului este relatia tensionata pe care o are cu antrenorul "diavolilor", Jose Mourinho. Pogba a fost dorit de Barcelona in 2015, cand Joan Laporta candida pentru presedintia clubului si promitea ca daca va cast ...