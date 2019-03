Barcelona - Manchester United, cap de afis in Liga Campionilor

Liga Campionilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, la Nyon, au avut loc tragerile la sorti pentru meciurile din sferturile de finala ale Uefa Champions League. Capul de afis al sferturilor de finala este partida FC Barcelona - Manchester United. In celelalte trei meciuri, Ajax va intalni pe Juventus, Liverpool da piept cu FC Porto. Ultima partida este derby-ul englez Tottenham Hotspur - Manchester City. Anglia, cu patru echipe în sferturile Ligii Campionilor pentru prima oara dupa zece ani In prima semifinala vor juca castigatoarea din meciul 3 cu castigatoarea din meciul 1. In a doua semifinala vor juca castigatoarea din meciul 2 cu cea din meciul 4. Meciurile tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor se vor disputa pe 9 ...