Barlad : Selfie-ul cu ursul dauneaza grav sanatatii

O adolescenta impreuna cu prietenul ei au ajuns pe paturile spitalului barladean dupa ce au vrut sa faca un selfie cu ursul de la Gradina Zoologica. Teribilism sau inconstienta? O adolescenta in varsta de 17 ani, din comuna Gherghesti judetul Vaslui, a ajuns la sectia Chirurgie din cadrul spitalului barladean cu plagi muscate urs gamba stanga. Aceasta aflandu-se in vizita la Gradina Zoologica a dorit sa faca un selfie cu Mos Martin( ursul din cusca). Acesta a prins-o de gamba, iar in sprijinul adolescentei a sarit prietenul acesteia. Tanarul, din Suceava, a ajuns la sectia de Boli Infectioase cu plagi muscate la degetele doi si trei si i-a fost administrat vaccinul antirabic. Desi in apropierea custilor sunt a ...