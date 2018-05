Barman roman, batut de mafioti italieni: Romanii astia de ca**t, nu-i suport nicicum! - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianul italian La Repubblica relateaza pe larg incidentul petrecut, pe 1 aprilie, in duminica Pastelui catolic, intr-un bar din Roma, aflat in gestiunea unui cuplu de romani. Potrivit sursei citate, doi membri ai clanului Casamonica, o organizatie criminala din Roma care controleaza zona Castelli Romani si pe litoralul regiunii Lazio, au intrat in bar si, deranjati ca o femeie le-a facut observatie sa stea la rand, au luat-o la bataie, lovind-o cu o curea. Antonio Casamonica si varul sau, Alfredo Di Silvio, au intrat in bar si au comandat tigari, pretinzand sa fie serviti imediat. Barmanul si totodata gestionarul localului, un tanar roman, nu aude cererea celor doi, iar ”boss-ul” Antonio Casamonica nu accepta ...