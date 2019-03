Barna: Alianta 2020 USR PLUS va continua si dupa europarlamentare. La Bucuresti ar putea colabora cu PNL

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, ca Alianta 2020 USR PLUS va continua dupa alegerile europarlamentare, vizand preluarea guvernarii in 2020, iar la alegerile locale va avea candidati proprii in municipii si orase. La Bucuresti, a adaugat el, este posibila o colaborare cu PNL pentru "a scoate" Capitala de sub domnia" Gabrielei Firea".