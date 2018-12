Barna despre sedinta Camerei Deputatilor: ‘Ceea ce s-a intamplat in Parlament arata ca majoritatea PSD - ALDE nu mai exista’

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara, la Realitatea Tv, referitor la şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, că Opoziţia a reuşit o cooperare şi o colaborare bună şi s-au obţinut voturi care dau speranţe pentru o moţiune de cenzură.

"Parlamentul şi-a câştigat un pic de demnitate înapoi. Faptul că am reuşit o coordonare şi o colaborare bună, toţi cei din opoziţie şi am dovedit şi am creat aceste imagini, cumva antologice pentru democraţia din România, să vedem un PSD reprezentat de Florin Iordache la conducerea plenului, care era într-o disperare majoră timp de două ore, realizând că nu mai au majoritate, ei ştiau că în orice moment vor supune la vot, vor pierde. (...) În momentul în care noi am avut o solicitare perfect regulamentară, s-a refuzat supunerea la vot, ceea ce a făcut posibilă preluarea conducerii şedinţei de căre domnul Pirtea (...) obţinându-se nişte voturi care dau speranţe şi pentru moţiunea de cenzură care va veni săptămâna viitoare. (...) votul de astăzi, ceea ce s-a întâmplat în Parlament arată că majoritatea PSD - ALDE nu mai există", a declarat Dan Barna la Realitatea Tv.

Liderul USR a susţinut că majoritatea PSD-ALDE nu mai există, iar "pasul de astăzi este unul important pentru că a transmis că se poate".

"Astăzi am dovedit că Parlamentul poate să fie o voce a naţiunii române şi poate să fie o voce în care regulamentul trebuie respectat. Au fost două ore, până la votul final, votul final este de fapt fotografia realităţii parlamentare, arată dacă un partid sau cine guvernează, are majoritatea sau nu. Nu doar că n-au avut majoritate, n-au avut nici măcar cvorum. Ceea ce iată, că această majoritate PSD - ALDE nu mai există în momentul de faţă, de facto. De aceea de facto şi demiterea celor doi de la Cameră ar trebui să producă efecte juridice, dar aici vom inta în zona de tehnicalităţi, o să vedem ce s-a reţinut în procesul verbal de şedinţă şi ce va urma în zilele următoare. Dar mesajul e foarte puternic pentru că aduce speranţa în societate (...) Ceea ce s-a întâmplat astăzi arată că avem totuşi resurse printr-o colaborare foarte bună în opoziţie", a adăugat Dan Barna.

El a subliniat că în situaţia în care ar trece moţiunea de cenzură, USR este dispus să susţină o guvernare care ar avea ca obiective câteva dintre proiectele USR, relatează agerpres.ro.

"Dacă moţiunea de cenzură trece, ce alternative vor fi, dacă se poate merge spre alegeri anticipate, noi asta ne dorim. Adică miza USR e această soluţie. În rest, USR este dispus să susţină orice guvernare care are prim obiectiv 'fără penali în funcţii publice', în prima lună de guvernare, revenirea la alegerile în două tururi, retragerea tuturor legilor justiţiei şi modificărilor la Codul Penal", a mai declarat Barna.

Miercuri, PNL a solicitat revocarea din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi a vicepreşedintelui Florin Iordache. După mai multe luări de poziţie şi un episod în care liberalul Marilen Pirtea, vicepreşedinte al Camerei, a preluat conducerea şedinţei şi a supus la vot mai multe propuneri, Florin Iordache a închis şedinţa din lipsă de cvorum.

După şedinţă, liderul liberalilor din Camera Deputaţilor, Raluca Turcan, a susţinut că plenul va trebui să dea votul final pe cele două proiecte de revocare din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea şi Florin Iordache.