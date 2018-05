Baschet in familie la Sala Sporturilor din Constanta (galerie foto)

De cele mai multe ori, Ziua Internațională a Familiei rămâne doar o dată oficială, fără a transmite un mesaj sau a crea un impact în comunitate. Spunem prea ușor cuvântul familie, o mai lăsăm pe ultimul loc pentru că suntem ocupați, stresați, timpul nu ne ajunge niciodată ca să-i mai sunăm pe cei dragi sau din contră, ca să ne construim propria familie. Nu întâmplător această zi poate fi considerată un semnal de alarmă asupra superficialității cu care sunt tratate valorile familiei în prezent, dar și rolul acesteia în societate.

De Ziua Familiei, Constanța spune astfel stop! din goana cotidiană, dorind să reunească oamenii în familie, să-i țină mai aproape, prin activități interactive, de comunicare, (auto)-cunoaștere, descoperire si joc. Acestea s-au desfășurat într-o acțiune comună, dedicată aceluiași scop, sub sloganul Cu mic cu mare, Familia e cea mai TAre!

Evenimentul a fost un real succes, numarul participantilor sau mai bine zis al familiilor creste de la an la an. Am avut peste 500 de oameni prezenti la Sala Sporturilor, ceea ce ne bucura si ne da forta si putere sa mergem mai departe.

Atât pentru jucatorii, cat si pentru staff-ul Baschet Club Athletic Constanta a fost un sezon lung si greu, dar dupa acest eveniment, ne-am incarcat cu energie pozitiva pentru Turneul Final care se va desfasura la Braila in perioada 27-29 mai 2018, a declarat Andrei Talpeș, team managerul BC Athletic.