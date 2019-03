Basescu, analiza neagra despre PNL

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat luni seară, la TVR1, că liberalii au făcut mutări riscante prin fuziunea cu PACT și instalarea lui Rareș Bogdan cap de listă la europarlamentare.

Principalele declaratii:

- Sa-i dorim succes, eu am fost odata la aceasta organizatie a lui Burduja cand eram presedinte, el era student. Pe urma n-am mai calcat pe acolo. Nu mi-a placut ceva, atmosfera, Burduja a folosit organizatia asta sa se catere in politica. E un fel de Siegfried Muresan, liberalii sa fie atenti la ce si-au luat in curte. Nu mi-a placut ce construia el

- Uitati-va la PNL ca atitudine, deci si-au adus pe ultima suta, din afara partidului, candidat la przidentiale, l-au adus pe Munteanu la primaria Capitalei, acum si-au importat un jurnalist. Urmareste sa se salveze la scor. Locurile 1 si 3 sunt ocupate de doua importuri. Ma surprinde. Astea nu sunt decizii colective, sunt luate de un singur om.

- Vi se pare ca are ceva in cap Ludovic Orban? Cum sa aduci, domn'e, capul de lista din import? (...) Nu stiu cum vor mobiliza partidul.