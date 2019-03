Basescu: Iau USR in serios, ma surprinde ca a prins in Ardeal

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni seară, la TVR 1, că USR este un partid „marxist”, demogocic, dar pe pe care îl ia în seamă pentru că trăit fenomenul PPDD în 2012.

„Nu stiu de ce liberalii s-au lansat in tipul acesta de politica la concurenta cu USR. USR e un partid marxist care spune ca e progresist, vrea sa renuntam la proprietate, nu are ideologie. Eu iau in serios USR pentru ca am facut greseala sa nu iau in serios DDTV si ne-am trezit cu ei la 15%, e acelasi fenomen. Gen Macron. Pe mine ma surprinde ca exact in Ardeal a prins tipul asta de demagogie usuratica, ca suntem impotriva tuturor si ne manifestam ca aia mici, venim cu pancarte in Parlament, ridicam manutele. Asta a slabit batalia cu PSD-ul. PSD trebuia batut pe argumente, degeaba spui ca e prapad, ne prabusim cu bugetul, iar Standard&Poor iti da perspectiva stabila, punct. Deci degeaba mai vii cu povesti”, a spus Băsescu.

