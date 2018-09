Basescu: Jean Claude Juncker nu mai are pic de respect pentru premierul Romaniei

Fostul presedinte Traian Basescu spune ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de Romania.

„Nu prea se cade sa te astepte premierul la aeroport. Domnul Jean Claude Juncker trebuia sa faca premierului o vizita la Palatul Victoria intr-o intalnire nu de un sfert de ora, ci de o jumatate de ora, asta-i standardul optim, dar foarte probabil scrisoarea idioata pe care trimis-o cu lovitura de stat din Romania l-a facut pe Jean Claude Juncker sa nu mai aiba pic de respect pentru premierul Romaniei” a spus Traian Basescu luni seara, la TVR, potrivit News.ro.

Fostul sef al statului a aratat ca ceea ce s-a intamplat luni, cand premierul a intarziat, este „o chestiune consistenta de nefunctionare a statului” ca urmare a inlocuirii SPP cu Jandarmeria in activitatile de paza a membrilor Guvernului.

„Jandarmeria trebuia sa informeze SPP-ul asupra intarzierii doamnei Dancila”, a mai spus Basescu, aratand ca SPP este structura care este informata, conform protocoalelor, de vizitele demnitarilor straini.

„Intamplarea cu doamna Dancila si modul expeditiv in care a tratat-o Jean Claude Juncker este expresia respectului pe care-l au pentru actualul Guvern, nu pentru Romania” a mai spus Basescu, adaugand: „Nu are nicio vina Dancila, e victima unor jocuri cu institutiile statului”.

Premierul Viorica Dancila nu a ajuns, luni dupa-amiaza, la aeroport pentru a-l intampina pe presedintele Comisiei Europene, care a venit la Bucuresti pentru a participa la summit-ul Initiativa celor Trei Mari. Guvernul precizeaza ca aeronava lui Jean Claude Juncker a sosit mai devreme decat ora anuntata, iar SPP l-a preluat pe acesta de la scara vionului si l-a dus la hotel.

Dupa violentele din 10 august, din Piata Victoriei, Guvernul a trimis o scrisoare presedintelui si prim-vicepresedintelui Comisiei Europene in care arata ca sunt incercari de inlaturare violenta a guvernului legitim, ca fortele de ordine au actionat legal in 10 august si ca presedintele Klaus Iohannis a facut apel la continuarea manifestatiilor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.