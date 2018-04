Basescu joaca la rupere cartea unirii

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce a lasat in urma cea mai urata presedintie dupa cea a lui Nicolae Ceausescu, Traian Basescu si-a luat din nou avant. Jucand cartea unirii cu Republica Moldova. Si actionand in acest sens cu intensitate. Devenind intr-un fel campionul acestei actiuni. Joaca la risc maxim. Ce urmareste? E pur si simplu animat de un puternic sentiment national? Vrea sa se reabiliteze? Sau incearca sa impinga Romania la o actiune periculoasa intr-un moment nepotrivit? In principiu, nu am decat cuvinte de lauda pentru hotararea cu care Traian Basescu militeaza pentru readucerea Basarabiei la patria muma. Si mi-as dori ca si alti lideri politici sa actioneze in aceeasi directie. Desigur, am toate motivele ca ...