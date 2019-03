Basescu: Tariceanu va trada PSD la momentul potrivit

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, marți seară, la Realitatea TV, că liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu este un „vânzător de ultima speță” care va trăda PSD „când îi pică bine”.

„Tariceanu si-a tradat toti partnerii. Va trada (PSD-ul, n.red.) la momentul potrivit, cand ii pica bine. In 2004 il prezentam ca viitorul premier, il duceam de manuta, nu-si lega vorbele ma si enerva ca el vorbea primul la mitingurile din piete si nu avea bunul simt sa isi faca propriul discurs. Si dupa ce ca l-am facut premier a fost de acord cu suspendarea mea in 2007, a facut alianta cu PSD, a dat afara PD de la guvernare. E un vanzator din acesta, de ultima speta, fara niciun fel de principii. Nu are niciun fel de scrupule”, a spus Băsescu.

