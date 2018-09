Bataie de joc! Cladire veche de doua secole abandonata in centrul Iasului, transformata in carciuma! Cad bucati din peretii monumentului. Proprietarii nu sunt de gasit - FOTO

Casa Basota google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un monument vechi de aproape 200 de ani a fost lasat in paragina de un Institut "fantoma", proprietar al imobilului • Tencuielile si peretii cad • Parterul a fost inchiriat unor agenti economici • Municipalitatea a intervenit si a aplicat amenzi pentru nerespectarea obligatiilor proprietarilor de imobile monumente istorice • Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare nu a putut fi contactata pentru a oferi un punct de vedere • Anastasie Basota era membrul unei familii vechi boieresti, cunoscut si pentru infiintarea primei scoli satesti private Bataie de joc in centrul orasului. Conform legislatiei in vigoare, proprietarii ...