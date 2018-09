Bataie de joc la Aeroportul Cluj: Clujenii fortati sa plateasca de cinci ori tichetul de iesire din cauza aparatelor nefunctionale

Bataie de joc la Aeroportul Cluj

Sute de clujeni care si-au dus ieri rudele sau prietenii la Aeroportul International Avram Iancu au avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand au dorit sa paraseasca incita acestuia, toate aparatele de taxare nefiind functionale.

Cu alte cuvinte, chiar daca au dorit doar sa lase pe cineva la aeroport si apoi sa plece, clujenii au fost nevoiti sa astepte zeci de minute in sir pentru a putea plati tichetul care le permitea iesirea, din moment ce toate cele patru aparate erau defecte. Situatia a durat mai bine de doua ore, singurul ghiseu la care se mai putea plati formandu-se o coada interminabila.

Pe langa faptul ca nu se putea iesi, cei care intentionau sa stea cel mult cinci minute in incinta aeroportului au avut de platit cel putin de cinci ori mai mult, datorita faptului ca au fost nevoiti sa astepte la coada. “Am lasat pe cineva la aeroport si m-am indreptat imediat spre automatul de plata, care insa nu functiona. In loc sa platesc 1 leu pentru sub zece minute, cat intentionam sa stau, am platit 5 lei pentru ca am stat la coada. Asa face aeroportul bani de pe noi?”, a declarat unul dintre sutele de clujeni aflati in aceeasi situatie. “Trebuie sa platim mai mult pentru incompetenta lor”, sustine un alt sofer nemultumit.

Pretul pentru intrarea in incinta aeroportului este de 1 leu pentru sub zece minute, acesta crescand la 5 lei pentru 10-30 de minute si 7 lei pentru un interval de pana intr-o ora. Majoritatea clujenilor care au fost nevoiti sa stea la coada pentru a putea iesi au trebuit sa scoata din buzunar mai multi bani decat intentionau sa ramana in incinta aeroportului.

Probabil informata de nemultumirea tot mai mare a oamenilor, conducerea aeroportului a lasat la un moment dat pe toata lumea sa iasa, ridicand barierele, insa doar dupa ce sute de clujeni au platit mult mai mult decat era nevoie.

Un calcul simplu arata ca diferenta de 4 lei dintre 1-10 minute si 10-30 de minute, multiplicat cu sutele de soferi prinsi in incinta, a adus aeroportului cateva mii de lei fara nicio justificare.

