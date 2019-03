Bataie de joc, langa un celebru monument istoric! Bloc de locuinte, inghesuit intr-o zona de case din centrul Iasului. Traficul va fi infernal - FOTO

Camin studenti strada Eminescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un bloc va fi construit in zona localului Bolta Rece • Sub pretextul amenajarii unor spatii de cazare in regim hotelier pentru invatamant, investitorul a primit finantare nerambursabila de aproape 700.000 lei • Strada Eminescu va deveni impracticabila, mai ales ca preia traficul rutier de pe patru strazi • Noul bloc de locuinte va avea un regim de inaltime de S+P+1+M, pe o suprafata intre case • "Nu pot sa spun in acest moment (despre chiriile ce vor fi percepute- n.r.). Am obtinut toate avizele posibile si imposibile si autorizatia", a spus Tudor Pinteala, administratorul societatii Top Solo Plus SRL Aberatie a administratiei publice locale ...