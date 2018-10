Bataie de joc! Pasarele ERA reprezinta in continuare un pericol pentru soferi, dar Primaria aproba extinderea complexului comercial - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lucrarile de la Pasarela ERA sunt departe de a fi finalizata, artera prezentand in continuare un mare risc pentru soferii ieseni. In timp ce pasarele sta sa se prabuseasca, Primaria a decis ca este momentul sa aprobe extinderea complexului comercial de la marginea Iasului. Planul Urbanistic Zonal propus de investitori, firma Prime Kapital si Mas Real Estate are in vedere construirea mai multor corpuri de cladire, a unui hipermarket, iar circulatia in zona va deveni una cu adevarat sufocanta. Si acum, exista blocaje uriase la orele de varf in rondul de la Era, iar o extindere a acestui complex comercial va duce la un trafic infernal la intrarea in municipiul Iasi. Investitorii au inceput si reabilitatea podului de la Era, du ...