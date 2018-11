Bataie la sala de nunți Amiral: Mirele a pocnit un chelner, dupa care s-a luat și de naș. Soția vrea acum sa divorțeze

Dieta cu castraveti, cel mai eficient regim! Una dintre cele mai indragite actrite de la Hollywood a slabit mai multe kilograme dupa ce a urmat dieta cu castraveti. Cum aceste legume sunt usor de gasit in orice piata poti alege si tu sa o urmezi. Citește mai departe...

LIVE Zeci de sefi de stat si de guvern la Paris pentru ceremonia de Ziua Armistitiului (Foto & Video) La Paris, se celebreaza duminica implinirea a 100 de ani de la Ziua Armistitiului dintre Antanta si Puterile Centrale la Compiegne, in Poiana Rethondes, care a incheiat Primul Razboi Mondial.

Un tanar a murit inecat dupa ce a cazut cu masina in Mures Un tanar de 20 de ani a murit, duminica dimineata, dupa ce a plonjat cu masina pe care o conducea in canalul turbinei din Targu-Mures, apa curgatoare care provine dintr-o deviere a raului Mures. Doua fete, pasagere in autoturism, au reusit sa se salveze.

Trafic restricționat in capitala pentru meciul Dinamo – FCSB Traficul rutier va fi restricţionat, duminică seară, în zona Arenei Naţionale, unde va avea loc meciul de fotbal dintre ...

Connect-R radiaza de fericire dupa ce s-a impacat cu Misha Connect-R și Misha s-au despărțit în urmă cu câteva luni! Cei doi au rămas, totuși, foarte buni prieteni de dragul fetiței lor, Maya. Pe contul personal de socializare, artistul a postat o fotografie în care apare super fericit. Probabil datorită faptului că a păstrat o relație de amiciție cu fosta soție și că își poate […] The post Connect-R radiază de fericire după ce s-a împăcat cu Misha appeared first on Cancan.ro.

Ce poza a facut fiica lui Teo Trandafir ieri. Prezentatoare TV nu s-a putut abține și… Teo Trandafir şi fiica ei, Maia, au o relaţie cu adevărat specială. Cele două sunt extrem de apropriate şi au o legătură foarte strânsă. Teo a adoptat-o pe Maia de mică, iar ea a ştiut întotdeauna adevărul. Fiica prezentatoarei TV a apostat, sâmbătă, pe contul personal de socializare, o fotografie superbă, cu un porumbel care […] The post Ce poză a făcut fiica lui Teo Trandafir ieri. Prezentatoare TV nu s-a putut abține și… appeared first on Cancan.ro.

Andreea Balan, moment de maxima sinceritate! Ce a putut sa le marturiseasca fanilor Andreea Bălan este cunoscută, mai ales în ultimii ani, drept o vedetă care spune pe șleau ce gândește, însă nu este tot timpul apreciată pentru acest lucru. Într-o postare recentă, cântăreața a descris exact cum e viața de vedetă, pentru cei care uită deseori că unii oameni muncesc în fiecare clipă pentru ceea ce au […] The post Andreea Bălan, moment de maximă sinceritate! Ce a putut să le mărturisească fanilor appeared first on Cancan.ro.

„Sunt gravida!” Primele imagini cu Andra dupa ce a spus ca e insarcinata. Cum arata burtica ei! În timp ce se afla la filmările unui spot cu ocazia zilei de 1 decembrie, care va rula la PRO TV, Andra, soția lui Cătălin Măruță, a afirmat la un moment dat: “Am uitat să vă spun că şi eu sunt gravidă”, după care și-a mângâiat sugestiv burtica. Afirmația a făcut-o, ce-i drept, în glumă! […] The post „Sunt gravidă!” Primele imagini cu Andra după ce a spus că e însărcinată. Cum arată burtica ei! appeared first on Cancan.ro.

Valentina Pelinel radiaza de fericire de cand este gravida. Cum a fost fotografiata blondina Celebra Valentina Pelinel este din nou însărcinată și trăiește o perioadă extrem de frumoasă din viața ei, iar asta se vede și pe chipul blondinei, care radiază. Recent, Valentina și Cristi Borcea s-au afișat la o nunta, iar ținuta aleasă de fostul model a fost una extrem de potrivită. Valentina a îmbrăcat o rochie de […] The post Valentina Pelinel radiază de fericire de când este gravidă. Cum a fost fotografiată blondina appeared first on Cancan.ro.