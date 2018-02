Bataie nebuna pentru un spatiu din Copou! O familie de medici milionari din Iasi a platit dublu. Concurenta a fost spulberata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O noua farmacie ar urma sa fie deschisa in Copou de catre o familie de medici milionari • In 2016, firma care a castigat licitatia de la primarie a avut o cifra de afaceri de peste 4 milioane de euro • Laura Palade este fiica Ilenei Cojocaru, conferentiar la Facultatea de Stomatologie, si nora celebrului Vasile Palade, medic in Bacau, cel care a pus bazele Clinicii Palade • Laura Palade a refuzat sa ofere detalii legate de noua achizitie • "Eu sunt intr-o discutie in acest moment. Nu am timp sa raspund la intrebari", a declarat Palade Goana dupa spatiile medicale din Iasi a atins noi cote. Saptamana trecuta, la o licitatie organizata de Primarie privind vanzarea mai multor spatii cu destinat ...