Batalie dura in administratie. Niciodata in ultimii ani nu a mai avut loc o asemenea disputa. Implicatiile sunt la cel mai inalt nivel

• O serie de date uluitoare au iesit la iveala recent, date ce arata realitatea din ultimii zece ani • In ultimul deceniu, de cand tara noastra a fost integrata in Uniunea Europeana, intre regiunile tarii a fost o adevarata batalie legata de atragerea fondurilor europene • In tot acest timp, Iasul a avut parte de o concurenta din ce in ce mai serioasa • Primul judet din tara dupa Capitala si cel mai mare municipiu din provincie pare ca a pierdut batalia cu o alta zona istorica a tarii O serie de date ce au iesit recent la iveala prezinta o realitate crunta la nivelul Regiunii Moldovei. Zona Regiunii de Nord- Est sta doar in ceea ce produce Ia ...