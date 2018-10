Batausul Mircea Manolache face legea in Nicolina! Vecinii au ajuns la exasperare! Afaceristul calca legea in picioare - FOTO

Mircea Manolache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Iesenii care locuiesc in zona Nicolina, in apropiere de service-ul auto detinut de Mircea Manolache, se revolta impotriva controversatului om de afaceri, din cauza unor anexe care au fost amenajate de-a lungul atelierului auto • Ridicate chiar pe malul raului Nicolina, anexele respective ocupa o mare suprafata de teren care in trecut era tranzitata de locuitorii din zona • Oamenii sunt revoltati de faptul ca le-a fost blocata o cale de acces si un punct gospodaresc din cauza acestor amenajari • Administratia Bazinala de Apa Prut-Bârlad nu a emis un act de reglementare pentru amenajarile respective, motiv pentru care se realizeaza o serie de controale Iesenii care locuiesc ...