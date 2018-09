Bate vant de remaniere: cine sunt miniștrii care ar putea parasi Guvernul Dancila

Premierul Viorica Dăncilă a recunoscut că urmează o evaluare a miniștrilor și în final totul s-ar putea lăsa cu o remaniere guvernamentală la Comitetul Executiv al PSD. Pe lista scurtă a remaniaților au intrat miniștri vizați de mai multă vreme de o remaniere, cât și nume noi.

”O remeniere o voi decide în urma evaluărilor care le fac. Deja am început evaluările pe fiecare minister în parte, raportată la programul de guvernare. S-au făcut foarte multe lucruri, multe lucruri în afara programului de guvernare, dar, aşa cum am spus, de când am preluat mandatul, pentru mine este important ca fiecare punct din programul de guvernare să fie îndeplinit de fiecare minister în parte şi de Guvern, per ansamblu pentru că fiecare are o foaie de parcurs de care trebuie să ţină seama” a răspuns Viorica Dăncilă.

Conform unor surse politice, pe lista scurtă a remaniaților ar figura:

- Ministrul Educației, Valentin Popa

- Ministrului Tineretului și Sportului, Ioana Bran

- Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă

- Ministrul Culturii, George Ivașcu

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif.