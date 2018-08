Bateria din hartie ar putea fi o inventie vitala pentru milioane de oameni

Baterie din hartie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In zonele indepartate ale lumii sau in regiunile cu resurse limitate, prizele electrice si bateriile reprezinta un adevarat lux. Personalul care lucreaza in domeniul medical se confrunta acolo cu probleme mari, deoarece adesea nu au electricitate pentru aparatura de specialitate, iar bateriile comerciale sunt prea scumpe. Viata acestora ar putea sa devina putin mai usoara datorita unui nou tip de baterie facuta din hartie si alimentata cu bacterii. Seokheun Choi spune ca hartia reprezinta alegerea ideala deoarece are anumite avantaje unice. „Este ieftina, de unica folosinta si flexibila. Cu toate acestea, senzorii sofisticati necesita o sursa de alimentare, iar cea mai buna solutie este o bi ...