Batran de 75 de ani, dat disparut. Politistii si vecinii il cauta pe barbat

In cursul diminetii de ieri, un barbat de 75 de ani din localitatea Ungheni, in jurul orei 8, a plecat fara sa se mai intoarca acasa. Acesta se deplasa cu animalele la pascut, iar noaptea in jurul orei 23, ingrijorat ca nu s-a mai intors acasa, vecinul barbatului a anuntat politia. Cautarile au inceput imediat de catre politistii din Ungheni, iar in cursul zilei de astazi mai multe echipaje a IPJ Iasi au inceput cautarile.