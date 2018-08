Batran din Iași, mort pe strada langa cabinetul medicului de familie care a refuzat sa-l vada!

Scene XXX intr-un parc din Dej! Un barbat trecut de mult de prima tinerețe a fost surprins in ipostaze indecente! Un bărbat care se afla în Parcul Mare din Dej a surprins un cuplu ce era trecut de prima tinerețe în ipostaze indecente pe o bancă. La început, aceasta a refuzat să creadă că cei doi făceau sex în public în plină zi. A pus însă mâna pe telefon și a imortalizat momentul.(CITEȘTE ȘI: NEPOTUL ”FARAONULUI” CU […] The post Scene XXX într-un parc din Dej! Un bărbat trecut de mult de prima tinerețe a fost surprins în ipostaze indecente! appeared first on Cancan.ro.

Indicele ROBOR inregistreaza noi scaderi ale tuturor categoriilor Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri la valoarea de 3,33%, de la 3,36%, cât înregistrase marţi, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR). Citește și: Ce este ROBOR și cum se calculează Şi indicele ROBOR la 6 […] The post Indicele ROBOR înregistrează noi scăderi ale tuturor categoriilor appeared first on Cancan.ro.

Fondatorul Corupția Ucide, noi detalii despre protestul diasporei: Pot fi și 100.000 de participanți EXCLUSIV Florin Bădiță, fondatorul grupului civic local Corupția Ucide, miercuri, într-o declarație pentru PSnews.ro, a vorbit d ...

Bugetarii, bucurie cu jumatate de masura: zilele 16 și 17 august vor fi recuperate Guvernul României a venit cu o decizie marți, 7 august, referitoare la numărul de zile libere pe care bugetarii îl au pe ...

O tanara insarcinata a fost gasita moarta la o ghena de gunoi din Bistrita. Cauza decesului Descoperire șocantă pe malul râului Bistriţa, într-un cartier al oraşului! Câțiva copii care se jucau aseară în zonă au găsit cadavrul unei femei de 21 de ani, care era însărcinată. Speriați, aceștia au mers acasă, unde le-au povestit părinților ce au văzut și, ulterior, a fost făcut un apel la numărul unic de urgență 112. […] The post O tânără însărcinată a fost găsită moartă la o ghenă de gunoi din Bistriţa. Cauza decesului appeared first on Cancan.ro.

Fifor revine cu o precizare despre reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania. Care este probabilitatea ca acesta sa fie reintrodus Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, că reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat în Guvern sau la nivel politic şi este puţin probabil să se întâmple în acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Autoritațile iși recunosc neputința - ANSVSA platește specialiști din Danemarca pentru a face un studiu epidemiologic pentru stoparea pestei porcine ANSVSA anunţă că împreună cu Administraţia Veterinară din Danemarca va fi făcut un studiu epidemiologic pentru a găsi soluţii de prevenire a pătrunderii virusului pestei porcine africaneAutoritatea Naţională Sanitară Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) spune că în colaborare cu Admin ...

Un pedofil roman a fost arestat in Spania Un pedofil român a fost arestat în sudul Madridului, fiind acuzat că a violat cel puţin cinci fete cu vârste cuprinse între cinci şi şapte ani, pe care le-a filmat şi a postat mai apoi înregistrările pe un site dedicat pedofililor, relatează ABC Spain.