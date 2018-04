Batrana, adusa la spital cu ambulanta, data afara de medicul de garda pentru ca este o boschetarita

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Spitalul nu e un loc de gratie spre care lumea se avanta cu placere, o face din nevoie si din durere, cu speranta, iar medicul, in virtutea vocatiei pe care si-a ales-o in viata, ar trebui sa aiba grija de pacient, indiferent de starea lui sociala. Dar astea-i doar o utopie, unii medici din spitalele din Romania isi trateaza pacientii strict cu aceeasi masura cu care un fierar-betonist e intelegator cu materialele de constructii... Nu este pentru prima data cand medicii de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiesti se fac remarcati in mod negativ prin felul in care ii trateaza pe unii pacienti. O batrana adusa cu ambulanta la spital a fost data afara de medicul de garda pe motiv ca este ” ...