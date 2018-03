Batrana din Gorj care implineste 100 de ani: „Mai ia si pastile, ii mai dam ceai, dar nu a avut internari deloc” Care e secretul longevitatii ei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua de 8 martie are o incarcatura aparte pentru o batrana din Gorj care implineste un secol de viata. Traieste intr-o casa modesta si a muncit pe rupte, pana dupa 80 de ani! Oficialitatile si prietenii familiei au mers la ea acasa cu flori si un tort aniversar. Spre bucuria tuturor, centenara a suflat in toate lumanarile de pe tort, incantata de surpriza de care a avut parte. Mai greu i-a fost aniversatei sa isi aduca aminte numarul anilor pe care i-a trait pana acum. S-a mirat si ea afland ca a implinit un secol de viata. Elena Feteanu a venit pe lume exact in urma cu un secol, chiar de Ziua Femeii. Din 1989 este vaduva, iar dintre cei 6 copii pe care i-a avut, doar doi mai sunt in viata, un baiat si o fata. Despre fiica ei ...