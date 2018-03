Batranii Romaniei care traiesc cu dorul de copii zi de zi: «Daca lor le este bine in strainatate si eu sunt bine»

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In incercarea de a avea un trai mai bun, milioane de romani au plecat sa munceasca in afara granitelor, lasand in urma copii si parinti care le duc dorul. Daca dupa copii se intorc si adesea ii iau cu ei in strainatate, dupa ce si-au facut un rost acolo, parintii batrani raman in urma, acasa. In prezent, Romania nu are o cercetare actualizata despre fenomenul persoanelor varstnice lasate in tara de romanii plecati in strainatate, insa in anul 2016 se vorbea, neoficial, despre aproximativ un milion de astfel de batrani. Ecaterina T. are 76 de ani. Niciodata nu s-ar fi gandit ca la batranete niciunul dintre cei doi copii ai sai nu ii vor mai fi alaturi, in satul din Teleorman, unde i-a crescut. Ambii copii au luat calea strainata ...