Batranul si laptele

Un batranel se plimba prin parc fluturand nedumerit in mana reteta pe care tocmai o primise de la medicul de familie. Vede o tanara mamica ce tocmai isi alapta sugarul si se apropie timid:

– Doamna, va rog, cititi-mi reteta, ca mi-am uitat acasa ochelarii…

Amabila, tanara se conformeaza si tresare, privindu-l pe batran lung, cu mila:

– Ce ai sa faci, tataie, ca uite, doctorul ti-a prescris lapte de mama?

– Pai, nu ne-am putea intelege? Poftiti douazeci de lei, ar trebui sa ajunga, eu sunt pensionar si tocmai s-au majorat si preturile…

– Bine, cred ca se poate, dar nu aici, in public. Haideti la mine, locuiesc in apropiere si sotul e plecat la serviciu. Si apoi, pe criza asta, orice banut conteaza.

Ajunsi la destinatie, tanara culca bebelusul, vine langa mos, isi dezveleste sanul si omul incepe sa suga cu sete, plescaind de placere. Innebunita de senzatii, ea il mangaie pe cap si il intreaba:

– Tataie, nu vrei si altceva?

– Ba da. Un corn…

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.