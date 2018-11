Batut, dar cu mai multi bani in buzunar! S-a aflat cu cat va fi despagubit Florin Salam ca sa uite de pumnul incasat in fata

Florin Salam ar urma sa fie despagubit cu 50000 de euro pentru pumnul primit in fata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tara intreaga a aflat de bataia pe care si-a luat-o Florin Salam, aparent fara motiv, de la un interlop roman stabilit in Italia. Se pare ca acum agresorul este constrans de situatie sa-i plateasca manelistului despagubiri uriase pentru ca scandalul sa fie stins. Florin Salam a fost batut, in Italia, de doi barbati, personaje cunoscute in lumea interlopilor de acolo, motiv pentru care, in Romania, a iesit un adevarat scandal. Foarte multi interlopi din Romani s-au aratat de asemenea dispusi sa-l ajute pe Salam sa se razbune pe agresori. Din fericire, dupa ce a fost agresat si retinut, Florin Salam a fost, intr-un final, eliberat de ...