Batut de propriul nepot, dupa ce initial acestia ii otravise cainii

Ioan Darjan

Ioan Dârjan e un clujean de modă veche, în vârstă de 69 de ani, fost muncitor și apoi maistru la vechea întreprindere „Metalul Roșu”. Locuiește în cartierul Dâmbu Rotund, într-o casă cu grădină unde după pensionare spera să aibă o bătrânețe liniștită. Însă aceasta i-a fost puternic disturbată, în urmă cu doi ani, de familia uneia dintre surorile lui, care i-a prezentat un act întocmit de mama lui – neștiut de el – prin care rudeniile au dreptul să treacă fără opreliști prin ograda sa. Dârjan a contestat actul în tribunal, dar din acea clipă a început un șir incredibil de provocări din partea celor vizați, culminând cu o bătaie pe cinste, încasată sâmbăta trecută, din partea soțului nepoatei sale, arata Gazeta de Cluj.

Liniște spulberată

Luni, 6 august, Ioan Dârjan așteaptă, bine lovit în zona capului și feței – însă cu o uriașă determinare întipărită pe chip – să fie poftit în cabinetul de consultații al I.M.L.Cluj. Este evident faptul că omul suferă intens, atât fizic cât și sufletește din cauza problemei lui, așa că îl rog să-mi povestească împrejurările care l-au adus la instituția medicală clujeană. Ca și cum ar dori să-și lepede o piatră de moară de pe suflet, acesta își începe fără să șovăie relatarea dramei pe care o trăiește, iar ce voi auzi ceva mai târziu aduce izbitor de mult cu intriga și acțiunea unui film de groază. Mărturisește Dârjan: “Locuiesc într-o zonă splendidă a cartierului Dâmbu Rotund, cu casă și grădină. Însă în urmă cu doi ani una din surori a scos un document, datând din 1993 – semnat de mama, care a decedat între timp – de care nu știam nimic și în care se stipulează că fiica și ginerele ei au dreptul să treacă peste terenul unde locuiesc. Și după douăzeci și cinci de ani au apărut cu actul respectiv, m-au dat și la tribunal, iar eu am reacționat tot cu un proces. Așa că am ajuns până la nivelul Curții de Apel, care a dat o hotărâre președențială prin care li se permite să circule pe acolo până la terminarea judecății. Precizez faptul că fosta locuință a mamei e-n spatele grădinii mele, iar ea a donat-o surorilor, unde stau acum fiica și ginerele uneia dintre ele”. Arată că întreaga poveste a început din pricina respectivei zone de trecere, peste terenul său, iar după ce a contraatacat în justiție au început să curgă și provocările nepoatei și soțului femeii la adresa sa: “Le-am zis rudelor mele să-și găsească loc de ieșire a mașinii prin altă parte, fiindcă am nevoie de liniște – însă ei au continuat să circule intens peste terenul meu. Plus că mi-au otrăvit până acum doi câini, iar în ultima duminică a lunii aprilie au stropit cu o supradoză de ierbicid, în grădină – și mi-au atacat serios recolta. Le-am atras atenția asupra acestui lucru, politicos, dar nu m-au luat în seamă. Cu alte ocazii a venit chiar nepoata și s-a proțăpit în fața mea, zicându-mi să o lovesc. Ei au patru copii, iar soțul său e-n cârji, beneficiază de pensie de boală, însă mă provoacă mereu la bătaie, ca să-I bat și să stoarcă după aceea bani de la mine. Asta mai ales după ce au aflat că soția mea s-a întors cu bani, de la cei trei fii ai mei, aflați la muncă în străinătate. Practic, am certitudinea că vor să mă lichideze încet-încet, cu picătura chinezească, mai ales că odată – după ce s-a legat bărbatul nepoatei de soția mea – am avut un atac cerebral și am leșinat, fiind dus la Urgență. De pe urma lui sunt și azi, în tratament, la Clinica de Neurologie”…

Dârjan: “Mi-a zis să-mi învăț câinele să tacă. Apoi m-a pocnit!”

Dârjan arată mai departe că sâmbătă, 4 august, soțul nepoatei a fost la crâșmă și s-a întors acasă mai supărat decât de obicei. Iar când a intrat pe poarta de lângă casa lui, cu acces la grădina sa – a început să-i provoace câinele. Toată scena a durat circa cinci minute. Își continuă Dârjan relatarea: “Am ieșit și i-am spus să lase câinele în pace fiindcă vecinul are copil mic, la care el mi-a răspuns să-mi învăț câinele să tacă și a repetat ceea ce-mi spune încontinuu de doi ani: să mă car de acolo, fiindcă-i trecerea lui! I-am spus să se abțină de la remarci, până ce justiția își va spune cuvântul, la care am început să ne îmbrâncim și, la un moment dat, m-a lovit cu ceva în față, nu știu exact cu ce! Spun asta pentru că rănile pe care le am nu puteau fi făcute doar cu pumnul”! Cu sângele șiroind în valuri – arată Ioan Dârjan – a anunțat ambulanța și poliția, sunând la numărul de urgență 112. A ajuns, curând, la U.P.U., nu înainte însă de a apuca să vorbească și cu reprezentanții poliției, sosiți și ei la fața locului. “A mai venit o ambulanță și pentru soțul nepoatei – fiindcă atunci când ne îmbrânceam s-a zgâriat puțin în sârma ghimpată a gardului vecinului – însă el era plin mai mult de sângele meu. Beat fiind și surescitat, a refuzat însă să fie dus la spital”, adaugă pensionarul. Curând, omul este invitat în cabinetul de consultații al I.M.L.. Se întoarce, după circa zece minute cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate între nouă și zece zile de îngrijiri. Explică acesta, în continuare, că de-acum va fi nevoit să meargă până în pânzele albe împotriva acestor rude ale lui, deoarece viața îi este pur și simplu pusă în pericol și știe că de-acum va avea de dus o luptă pe viață și pe moarte! Apoi, dă din cap și adaugă: “Culmea culmilor, le-am făcut și pofta să înalț, pe banii mei, gardul aflat pe terenul meu – tocmai ca nu cumva să sară câinele gardul și să ajungă la ei și să-i muște. Și le-am tot spus să mă scoată din situația asta pentru că eu n-o s-o mai duc mult, la care nepoata mi-a replicat că nu are din ce să mă scoată, pentru că n-am bun simț! Dar mă mai gândesc acum la ceva: noroc mare că n-au fost aici băieții mei, fiindcă altfel ieșea moarte de om! Însă din păcate, la întreaga scenă a asistat și fiul norei mele, aflat la mine, care a avut un șoc atunci când a văzut ce mi s-a întâmplat. Acum și ultima speranță de a-mi trăi bătrânețile în liniște mi s-a spulberat – și nu mai știu dacă din acest conflict nu voi ieși cumva în sicriu, fiindcă disputa asta mă ucide, pur și simplu! Pe vremea când am crescut și am fost educat eu nu se întâmplau astfel de treburi – și, credeți-mă, desi am aproape 70 de ani, nu sunt încă pregătit să le fac față”.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“Este vorba de un conflict între două persoane, iscat pe fondul unor neînțelegeri. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe, victima având nevoie de 9-10 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului emis de I.M.L.Cluj”, a declarat, pentru sursa citata, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.