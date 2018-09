Baza de la Deveselu ar putea purta numele lui John McCain

Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi, a propus astazi, de la tribuna Parlamentului, analizarea ideii ca baza de la Deveselu sa poarte, in mod onorific, numele senatorului John McCain: "Luand in considerare eforturile constante ale senatorului McCain pentru sprijinirea Romaniei, cred ca exista premise pentru a lansa o dezbatere privind posibilitatea de a oferi bazei de la Deveselu, in mod onorific, numele sau. Imi exprim convingerea ca putem identifica o cale procedurala eficienta in acest sens".

Raetchi a oferit ca argument modul in care McCain a sprijinit explicit, in numeroase ocazii, activitatea Romaniei in NATO, cresterea bugetului Armatei Romane sau independenta justitiei din tara noastra. In plus, Raetchi a facut referire la vizitele pe care senatorul McCain le-a facut in tara noastra.