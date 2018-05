Bbelus depistat ascuns sub o patura intr-o masina la frontiera. Ce le-au spus parintii copilului politistilor de frontiera

Poliţiştii de frontieră din cadrul P.T.F. Cenad – I.T.P.F. Timişoara au depistat un bebeluș ascuns de părinţi sub o pătură, pe bancheta din spate a unui autoturism, pentru a-l scoate ilegal din România, deoarece nu avea documente de călătorie, informează Poliția de Frontieră.În data de 08.05.2018, ora 23.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judeţul Timiş, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, cetăţeanul român F. M., în vârstă de 24 ani, conducând un autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în Bulgaria. Alături de acesta, călătorea ca pasager P. M., în vârstă de 22 de ani, ambii având domiciliul în județul Dolj.La controlul mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit un bebeluș, ascuns sub o pătură, pe bancheta din spate a autoturismului.În urma verificărilor, a rezultat că bebelușul ascuns, în vârstă de un an și cinci luni, este copilul celor doi, pentru care au prezentat un certificat de naștere eliberat de autoritățile spaniole.Cei doi au declarat că intenţionau să-şi ducă copilul cu ei în Spania şi au apelat la aceasta metoda deoarece nu aveau documente călătorie care sa le permită să se deplaseze cu minorul în străinătate.Poliţiştii de frontieră au luat măsura întreruperii călătoriei celor în cauză şi cercetării sub aspectul săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.