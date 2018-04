Bea acest elixir detoxifiant in fiecare dimineata si organismul tau iti va spune multumesc

lamai

Cum poti sa-ti incepi ziua cat mai sanatos?

Nimic mai simplu! Iata bautura minune.

Inainte sa servesti micul dejun, prepara-ti o bautura foarte simpla, pe care sa o servesti in fiecare dimineata: Apa cu miere si lamaie.

Sucul de la o lamaie il amesteci cu o lingura de miere si il diluezi cu 250 ml apa calduta.

Efectele acestei bauturi sunt extrem de benefice organismului tau: curata sangele, stimuleaza digestia, remediu pentru constipatie, regenereaza celulele sanguine.

De ce sa bei dimineata apa calda cu miere si lamaie

apa calda cu miere si lamaieImediat ce te trezesti, pe stomacul gol, bea o cana de apa calda (nu fierbinte!) in care ai diluat o lingurita de miere si zeama de la jumatate de lamaie.

Dureaza cateva minute sa o pregatesti, iar beneficiile pe care ti le aduce sunt imense.

Nu uita sa amesteci bine inainte de a goli continutul canii si sa astepti macar o ora inainte de a bea cafea sau ceai dupa ce ai consumat mierea cu lamaie.

Regleaza digestia

Atunci cand sunt combinate, cele trei ingrediente – mierea, lamaia si apa calda – ajuta la imbunatatirea digestiei.

Lamaia stimuleaza ficatul sa produca mai multa bila, acidul citric din compozitia sa stimuleaza sistemul digestiv si contribuie la eliminarea toxinelor.

In acelasi timp, mierea de albine are efect antibacterian, tinand la distanta infectiile care ar putea aparea in organism.

Totodata, ajuta la productia de mucus intestinal, care provoaca eliminarea toxinelor din corp.

Curata stomacul

Procesul de digestie duce la acumularea de toxine in stomac (alimente nedigerate, celule intestinale, bacterii moarte), care se depun adesea pe mucoasa stomacala (sau captuseala stomacului) si provoaca balonari.

Apa calda cu lamaie si miere faciliteaza eliminarea acestor toxine.

De fapt, acest remediu nu curata doar stomacul, ci si colonul, ducand la o mai buna absorbtie a nutrientilor si ajutandu-te sa te mentii hidratat.

Combate constipatia

Acesta amestec este un remediu minunat impotriva constipatiei.

Asta deoarece faciliteaza tranzitul intestinal, stimuleaza productia de mucus intestinal si hidrateaza colonul.

Hidrateaza sistemului limfatic

Deshidratarea sistemului limfatic duce la aparitia bolilor.

Lipsa apei si a fluidelor esentiale din sistemul limfatic te poate face sa te simti obosit, ducand la constipatie, lipsa de odihna, hiper- sau hipotensiune arteriala, stres si probleme legate de functionarea creierului.

Iti reda energia si buna dispozitie

Te simti deprimat si obosit?

Atunci acest remediu e perfect pentru tine!

Mierea iti ridica nivelul de energie aproape instantaneu.

Apa te ajuta sa-ti limpezesti mintea, ajutand la irigarea creierului cu sange proaspat, in vreme ce lamaia activeaza enzimele incarcate negativ din stomac – o modalitate buna de a combate enzimele incarcate pozitiv, ce reactioneaza cu mancarea, ducand la o digestie slaba.

Totodata, mirosul de lamaie este un relaxant natural, ducand la imbunatatirea starii de spirit.

Are efect diuretic

Mierea este un puternic agent antibacterian, care are capacitatea de a combate numeroase tipuri de infectii.

Cand este amestecata cu lamaie si apa calda – doi agenti care actioneaza ca diuretici –, combinatia reprezinta cea mai buna cale de a curata tractul urinar.

Remediul este excelent contra infectiilor urinare.

Imbunatateste sanatatea orala

Acidul citric din lamaie, impreuna cu proprietatile mierii si apei te pot ajuta sa scapi imediat de halena.

Lamaia curata gura, activand glandele salivare si ucigand bacteriile.

Cand adaugi apa si miere, amestecul te ajuta sa elimini bacteriile si resturile alimentare din cavitatea orala si din zona gatului. Prepara aceasta reteta in fiecare dimineata!

Ajuta la slabit

Lamaia contine pectina, un tip de fibre care ajuta la suprimarea senzatiei de foame si a poftelor alimentare.

Apa calda, mierea si lamaia creeaza, de asemenea, un mediu mai alcalin in stomac, ajutandu-te sa pierzi in greutate mai repede.

Iti face pielea mai frumoasa

Mierea si apa calda au proprietati antibacteriene si catalizeaza productia de colagen.

Pe de alta parte, lamaia curata si purifica sangele, imbunatatind astfel si aspectul pielii tale, care este irigata cu sange proaspat, plin de nutrienti.

